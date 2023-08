Mercoledì a Zingonia un altro test: alle 16 c’è Atalanta-Pergolettese

Nuovo test amichevole per l’Atalanta in vista dell’inizio del campionato (per i nerazzurri debutto domenica 20 agosto sul campo del Sassuolo): mercoledì 9 agosto alle 16 al Centro Bortolotti di Zingonia, sfida alla Pergolettese (formazione di Serie C). Una partita in cui non è escluso che possa debuttare l’ultimo arrivato Gianluca Scamacca, al lavoro a Zingonia già da lunedì. La partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.