Sport / Pianura
Martedì 06 Gennaio 2026

Mezza del Brembo, il gelo non frena la corsa dei mille runners: ecco i vincitori

LA MEZZA MARATONA. Nella consueta gara dell’Epifania a Dalmine, per la prima volta dal 2004, nessun vincitore è bergamasco. Tra gli uomini si impone Patrik Francia e nelle donne Laura Brenna.

Luca Persico
Luca Persico
A Dalmine atleti schierati per la partenza della Mezza del Brembo, martedì 6 gennaio 2026
A Dalmine atleti schierati per la partenza della Mezza del Brembo, martedì 6 gennaio 2026

Dalmine

Ci sono un reggiano, una comasca, una lecchese e un bresciano d’adozione. Non è un barzelletta, nemmeno un villaggio vacanze, ma la Mezza sul Brembo, che per la prima volta dall’inizio della sua storia (datata 2004) non ha registrato nemmeno un successo targato Bg.

In 1000 hanno dato vita a un mattinata organizzata dai Runners Bergamo, risultata tanto fredda (-3° alla partenza nel cuore di Dalmine, con una Befana in carne e ossa e le autorità comunali), quanto avvincente con sfide su 21 km e 97 metri e 10 km.

Le classifiche della mezza maratona e della 10 km

Nel primo caso, al maschile, si è imposto Patrik Francia (Atl. Reggio) che chiudendo in 1h08’09” ha preceduto di quattro secondi il campione uscente Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana).

Nella medesima sfida al femminile, sorrisi per Laura Brenna (Dk Runners Milano) crono 1h22’01” con cinque secondi di vantaggio su Marta Pittera (Amici dello Sport).

Dalle distanze più brevi: Irene Bonanomi (Lib. Cernuschese) migliore della 10 km femminile (36’16”) davanti alla recastellina Benedetta Broggi (36’27”) e Anna Merelli (Gruppo alpinistico vertovese, 36’41”). Tra gli uomini, invece, hip hip urrà finale di Abdellatif Batel (Atl. Rodengo Saiano) con 32’09”.

L’arrivo di Patrik Francia, vincitore della Mezza del Brembo 2026 con il tempo di 1h08’09”
L’arrivo di Patrik Francia, vincitore della Mezza del Brembo 2026 con il tempo di 1h08’09”
L’arrivo di Laura Brenna vincitrice della Mezza del Brembo con il tempo di 1h22’01’’
L’arrivo di Laura Brenna vincitrice della Mezza del Brembo con il tempo di 1h22’01’’

