Mezza del Brembo, il gelo non frena la corsa dei mille runners: ecco i vincitori
LA MEZZA MARATONA. Nella consueta gara dell’Epifania a Dalmine, per la prima volta dal 2004, nessun vincitore è bergamasco. Tra gli uomini si impone Patrik Francia e nelle donne Laura Brenna.
Dalmine
Ci sono un reggiano, una comasca, una lecchese e un bresciano d’adozione. Non è un barzelletta, nemmeno un villaggio vacanze, ma la Mezza sul Brembo, che per la prima volta dall’inizio della sua storia (datata 2004) non ha registrato nemmeno un successo targato Bg.
In 1000 hanno dato vita a un mattinata organizzata dai Runners Bergamo, risultata tanto fredda (-3° alla partenza nel cuore di Dalmine, con una Befana in carne e ossa e le autorità comunali), quanto avvincente con sfide su 21 km e 97 metri e 10 km.
Le classifiche della mezza maratona e della 10 km
Nel primo caso, al maschile, si è imposto Patrik Francia (Atl. Reggio) che chiudendo in 1h08’09” ha preceduto di quattro secondi il campione uscente Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana).
Nella medesima sfida al femminile, sorrisi per Laura Brenna (Dk Runners Milano) crono 1h22’01” con cinque secondi di vantaggio su Marta Pittera (Amici dello Sport).
Dalle distanze più brevi: Irene Bonanomi (Lib. Cernuschese) migliore della 10 km femminile (36’16”) davanti alla recastellina Benedetta Broggi (36’27”) e Anna Merelli (Gruppo alpinistico vertovese, 36’41”). Tra gli uomini, invece, hip hip urrà finale di Abdellatif Batel (Atl. Rodengo Saiano) con 32’09”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA