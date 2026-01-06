Mezza del Brembo, il gelo non frena la corsa dei mille runners: ecco i vincitori

Ci sono un reggiano, una comasca, una lecchese e un bresciano d’adozione. Non è un barzelletta, nemmeno un villaggio vacanze, ma la Mezza sul Brembo , che per la prima volta dall’inizio della sua storia (datata 2004) non ha registrato nemmeno un successo targato Bg.

In 1000 hanno dato vita a un mattinata organizzata dai Runners Bergamo, risultata tanto fredda (-3° alla partenza nel cuore di Dalmine, con una Befana in carne e ossa e le autorità comunali), quanto avvincente con sfide su 21 km e 97 metri e 10 km.