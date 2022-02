Michela Moioli apre i sogni azzurri alle Olimpiadi di Pechino

Venerdì 4 febbraio l’inaugurazione: alle 13 ora italiana (diretta Rai2 ed Eurosport) si alza il sipario sull’Olimpiade di Pechino. La bergamasca portabandiera della delegazione italiana che sfilerà con cinquanta atleti in mantella tricolore.

Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura che oggi (alle 20 ora cinese, le 13 in Italia, diretta Rai2 ed Eurosport) alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. L’Italia Team, con la portabandiera bergamasca Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante.