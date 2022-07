Milesi e Plebani, show in azzurro: due ori e un bronzo con l’Italia su strada e su pista

Tre medaglie, due sorrisi bergamaschi. Sono quelli di Nicolas Milesi e Davide Plebani, protagonisti in azzurro agli Europei Under 23 e Juniores su strada ad Anadia, in Portogallo, e nella terza tappa della Nations Cup sulla pista di Cali, in Colombia. Nicolas, seriano di Parre, ha messo la firma sul titolo europeo conquistato dall’Italia nella Mixed Relay, la cronostaffetta mista disputata da due uomini e da due donne per ogni nazione, sommando i tempi maschili e quelli femminili. In gara su un percorso di 44 km con i compagni di squadra Alessandro Cattani, Alice Toniolli e Valentina Zanzi, Nicolas e il resto del quartetto azzurro hanno trionfato in 1h02’20”, precedendo di 3” la Germania e di 42” l’Estonia, terza. La Germania si è presa la rivincita con gli Under 23 che sui 44 km hanno chiuso davanti a tutti in 58’26”, precedendo la Svizzera, seconda a 1’16”, e l’Olanda, terza a 1’49”. Gli azzurri Lorenzo Milesi, bergamasco di San Pellegrino, Bryan Olivo, Matilde Vitillo, Silvia Zanardi hanno chiuso settimi a 4’ dai tedeschi. Sabato 9 luglio sono in programma le gare su strada Juniores: al mattino le donne (al via anche la valdimagnina Francesca Pellegrini, 17 anni), nel pomeriggio toccherà agli uomini.