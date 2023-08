Mirko Testa campione del mondo di handbike: oro bergamasco a Glasgow

Tre maglie iridate, due argenti e un bronzo sono il bottino del primo giorno di gare in linea ai Mondiali di paraciclismo in corso in Scozia. Proprio nel pomeriggio di venerdì 11 agosto arriva uno dei titoli mondiali più prestigiosi della rassegna, quello nella categoria H3, grazie a Mirko Testa. Il bergamasco, 26enne di Grassobbio, è salito sul gradino più alto del podio con la sua squadra la Active Handbike Team «La Leonessa». L’azzurro, al suo secondo mondiale, taglia per primo il traguardo di una tra le categorie più difficili e complesse dell’handbike, al termine di una grande prova di squadra in cui tutti gli italiani in gara (Davide Cortini, Federico Mestroni) si sono messi a disposizione per mantenere Testa davanti e permettergli di infilare al collo una medaglia tanto ambita quanto meritata. Grande soddisfazione anche per il ct Pierpaolo Addesi, che ha scelto di preservare Testa proprio per la gara in linea, tenendolo a riposo nella cronometro di mercoledì. Una decisione che ha permesso al 26enne di indossare la sua prima maglia iridata della carriera, dopo il quarto posto dello scorso anno a Baie-Comeau.