Missione Salernitana per Kolasinac, è l’unico infortunato che può recuperare

Il difensore bosniaco, che lamenta dolori a un polpaccio e a una caviglia, è l’unico dei cinque giocatori attualmente ai box che può sperare di essere convocato e giocare lunedì 18 dicembre al Gewiss Stadium (ore 20,45) contro i campani nel posticipo della 16ª giornata di Serie A: Sead, che ha continuato il lavoro individuale, è in lieve progresso e le sue quotazioni sono in crescita, ma la situazione è ancora da monitorare con attenzione. Il recupero di Kolasinac è importante perché consentirebbe a Gasperini di avere a disposizione almeno tre difensori esperti (Djimsiti e Scalvini stanno bene) e non dover più arretrare de Roon .

Rosa più larga dopo la trasferta in Polonia

Palomino (lesione alla coscia) e anche Toloi (infortunio al gemello) restano invece indisponibili. E con i due difensori sono sempre out anche Scamacca, che è alle prese con una lesione all’adduttore e si dedica solo a terapie, e Touré, che continua il percorso riabilitativo dopo la rottura del tendine. Quanto a Bakker, ha smaltito l’influenza, si è limitato a un lavoro in palestra, ma lunedì dovrebbe essere arruolabile. Dopo la positiva trasferta in Polonia, comunque, c’è un buon numero di giovani che può essere preso in seria considerazione per la prima squadra e ci riferiamo soprattutto a Bonfanti, difensore-goleador. Contro la Salernitana rientreranno i titolari e lunedì ci saranno nove-dieci cambi rispetto al turnover integrale di giovedì.