Moioli a caccia dell’oro che le manca: il Mondiale

Michela, il Mondiale è un anatema da spezzare. Nella stagione più ingarbugliata, Moioli apre oggi (martedì 9 febbraio) la caccia al solo oro che le manca. A Idre, in Svezia, con la temperatura che segna 15 gradi sotto zero, ad attendere le protagoniste della rassegna iridata c’è un tracciato che si attesta sul minuto e trenta secondi di durata . Il vero snowboardcross si dice che sia questo: lontano dai 40-45 secondi medi dei tempi recenti e una pista che ben si sposa con le caratteristiche tecniche della campionessa olimpica ma anche con le capacità di far scorrere la tavola dell’altra bergamasca Sofia Belingheri .

Piedi per terra, allo stesso tempo consapevolezza dei propri mezzi per le azzurre che si presentano alla manifestazione in terra scandinava – in una località scelta per sostituire Zhangjiakou (Cina) – con le carte in regola per ritagliarsi un ruolo in prima pagina. Come è ampiamente nelle possibilità per chi negli ultimi anni ha vinto più di tutti. Moioli che ha conquistato tre bronzi di fila – Kreischberg (Austria) nel 2015, Sierra Nevada (Spagna) nel 2017 e Solitude (Stati Uniti) nel 2019 quando ha centrato anche l’argento nel Team Event con Omar Visintin – predica prudenza, tra realismo e un pizzico di scaramanzia.