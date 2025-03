Moioli all’assalto dei Mondiali: a St.Moritz per spezzare il tabù iridato

Spezzare il tabù iridato e spazzare i cattivi pensieri di una stagione sull’altalena, che dalla febbre alla polmonite non le ha risparmiato nulla. MIchela Moioli è a St.Moritz, in Svizzera, per i Mondiali di snowboardcross al via giovedì 27 marzo con le qualifiche (alle 12,30). Mercoledì 26, in allenamento, Michela è caduta, ma il capitombolo non sembra averne intaccato fiducia e sogni.