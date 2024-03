Moioli conquista il Tricolore a Colere. E Bergamo sfiora l’en plein sul podio

Per Moioli è stato il titolo italiano numero 7 e l’ha conquistato al crosspark di Colere, sulla neve che l’ha vista nascere e poi trionfare in lungo e in largo. L’alloro nazionale le mancava dal 2021. E il trionfo in campo sportivo di sabato 30 marzo ha avuto anche la sua declinazione canora con la presentazione del brano «La Michela» che il Bepi ha composto ed eseguito per la prima volta, in un evento speciale, allo Chalet Plan del Sole. E cosi, prima di mettersi al microfono insieme al poliedrico artista di Rovetta, Miky le ha cantate alle avversarie. Suggellando una stagione molto positiva, con due vittorie in Coppa del Mondo, dopo un anno ai box per infortunio.