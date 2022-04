Moioli e Goggia al Quirinale da Mattarella con la bandiera olimpica

A dicembre era stata Sofia Goggia a ricevere la bandiera olimpica dalle mani del presidente della Repubbliaca Sergio Mattarella. Martedì 5 aprile è stata invece l’altra campionessa bergamasca, Michela Moioli, a riconsegnarla al Capo dello Stato dopo i Giochi di Pechino. Il Quirinale ha infatti aperto le porte ai medagliati azzurri dei Giochi invernali per la tradizionale cerimonia a cui hanno ovviamente partecipato anche Moioli e Goggia, entrambe argento in Cina, e il direttore sportivo dello snowboard azzurro, il bergamasco Cesare Pisoni .

«C’eravamo lasciati il 23 dicembre in un momento di festa, ma con un affettuoso imbarazzo perché sarebbe stata l’ultima volta qui con lei. Oggi siamo molto felici di dire “ben trovato presidente”» ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, alludendo al fatto che a dicembre sembrava scontato che Mattarella avrebbe lasciato il Quirinale dopo le elezioni che invece lo hanno riconfermato per altri sette anni. «Gli atleti e le atlete sono abituati ad avere il tifo, ma in questo caso hanno fatto il tifo per lei» è il messaggio che gli ha rivolto, durante il saluto istituzionale all’inizio della cerimonia, il numero uno del Coni.