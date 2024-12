Moioli ottava col sorriso a Cervinia: «Felice così, me la gioco con le più forti»

Ottava e sorridente , almeno a metà. Sabato 14 dicembre a Cervinia Michela Moioli chiude con l’8° posto la prima gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross e per come si era messa nei giorni scorsi l’alzanese può essere parzialmente soddisfatta.

Condizionata dalla bronchite e da una contusione al ginocchio rimediata prima della gara MIchela non riesce ad andare oltre la posizione ottenuta in qualifica, complici anche due partenze lente nella semifinale, centrata dopo aver vinto la batteria nei quarti, e nella finale di consolazione. «Sono felice così – ha detto Michela al termine della gara –. La prima competizione è sempre un terno al lotto. Gli ultimi giorni sono stati intensi ma sono ancora qui e me la gioco con tante ragazze forti: questo mi stimola».