Moioli: rammarico per la caduta in semifinale, poi vince la «finalina» ed è quinta

A Mont St. Anne fanno festa Charlotte Bankes e Leon Ulbricht , che si aggiudicano la Coppa del Mondo femminile e maschile. L’atto conclusivo della stagione di snowboardcross ha visto Michela Moioli vincere invece la finalina e conquistare il quinto posto.

Tanto rammarico per l’autorevole condotta mostrata sia nei quarti sia nella «finalina», vanificata dalla caduta dopo pochi metri della semifinale per un suo errore. Senza, l’ingresso in finale sarebbe stato ampiamente alla portata. Bankes, già sicura del titolo con l’accesso al gran finale, non si accontenta e sale sul gradino più alto del podio davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla svizzera Sina Siegenthaler. Moioli, che ha vinto tre volte il globo di cristallo, ieri si è vista raggiunta da Bankes.