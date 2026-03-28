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Sport / Valle Seriana Sabato 28 Marzo 2026

Moioli: rammarico per la caduta in semifinale, poi vince la «finalina» ed è quinta

SNOWBOARDCROSS. In Canada l’ultimo atto della Coppa del Mondo: niente finale per il podio per l’alzanese. Bankes vince la gara e la sfera di cristallo.

Redazione Web
Redazione Web
Moioli: rammarico per la caduta in semifinale, poi vince la «finalina» ed è quinta
Michela Moioli (qui in una foto d’archivio) ha chiuso la stagione di Coppa del Mondo con un quinto posto

A Mont St. Anne fanno festa Charlotte Bankes e Leon Ulbricht, che si aggiudicano la Coppa del Mondo femminile e maschile. L’atto conclusivo della stagione di snowboardcross ha visto Michela Moioli vincere invece la finalina e conquistare il quinto posto.

Tanto rammarico per l’autorevole condotta mostrata sia nei quarti sia nella «finalina», vanificata dalla caduta dopo pochi metri della semifinale per un suo errore. Senza, l’ingresso in finale sarebbe stato ampiamente alla portata. Bankes, già sicura del titolo con l’accesso al gran finale, non si accontenta e sale sul gradino più alto del podio davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla svizzera Sina Siegenthaler. Moioli, che ha vinto tre volte il globo di cristallo, ieri si è vista raggiunta da Bankes.

Tra gli uomini, invece, la contesa si è risolta in extremis tra i due pretendenti; Niccolò Colturi - il solo azzurro alle finali - è uscito agli ottavi.

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