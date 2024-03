Moioli, ritorno a «casa» Cortina: Michela cerca il bis dopo il trionfo a Sierra Nevada

Missione Cortina, sulle ali del successo di Sierra Nevada e con il sorriso di chi torna a casa. Due anni dopo il trionfo del 2022, l’ultimo prima dell’exploit in Spagna, sabato 9 marzo Michela Moioli torna su una delle sue piste preferite per continuare il volo nella Coppa del Mondo di snowboardcross.

La campionessa di Alzano sarà in gara nel Night Event (dalle 18,30) per dare continuità alla vittoria in Spagna anche se la corsa per la vittoria della Coppa sembra segnata, con la francese Chloe Trespeuch in testa con 490 punti contro i 404 della bergamasca.