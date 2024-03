Moioli si regala un sipario d’argento: è seconda nell’ultima gara in Canada

Mai dire mai e Michela Moioli l’ha dimostrato domenica 24 marzo, nell’ultima gara stagionale in Coppa del Mondo. A 24 ore dal deludente sesto posto che sabato 23 ha spento le speranze di restare in lizza per la Coppa fino all’ultimo, la 28enne campionessa di Alzano ha chiuso seconda nell’ultimo atto dell’annata a Mont-Sainte-Anne, in Canada, cullando anche la speranza di un trionfo. Ad affievolire solo un po’ il sorriso di Michela ha pensato l’indomita britannica Charlotte Bankes con un’implacabile rimonta nel finale il giorno dopo aver ceduto la Coppa del Mondo alla francese Chloe Trespeuch, quarta domenica in gara alle spalle dell’australiana Josie Baff.