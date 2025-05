Mondiale 2026: Italia-Estonia il 5 settembre a Bergamo

Venerdì 5 settembre lo Stadio di Bergamo ospiterà (alle 20.45) Italia-Estonia, terzo incontro delle qualificazioni al Mondiale del 2026 e primo impegno ufficiale dopo la pausa estiva. L’Italia - che venerdì 6 giugno farà il suo esordio nel Gruppo I con la Norvegia a Oslo per poi ospitare la Moldova lunedì 9 giugno a Reggio Emilia - tornerà a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini) dell’ottobre 2020 in un match valido per il girone di Uefa Nations League. In quell’occasione la Nazionale decise di abbracciare Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza Covid-19, manifestando l’attenzione del mondo del calcio alla popolazione locale e rendendo omaggio alle vittime della pandemia anche con la visita di una delegazione della Figc al Cimitero monumentale.