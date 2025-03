Mondiale Superbike, impresa di Locatelli: terzo nella gara1 in Portogallo

Locatelli: «Ho spinto al massimo»

Per Locatelli 19° podio nel Mondiale Superbike: «In mattinata non mi aspettavo il podio, ma mi sono focalizzato solo su guidare la moto e dare tutto. Ho spinto al massimo, sono stato molto veloce e abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ho bisogno di credere in me stesso e continuare in questo modo, ci godiamo il momento». Parzialmente deluso Petrucci, miglior pilota Indipendente (privato) con il 4° posto a 8,991 dal vincitore. In classifica guida Bulega con 82 punti, con Razgatlioglu a 45, Petrucci e Andrea Iannone terzi a 44 mentre Locatelli è 5° con 38 e Yari Montella, l’altro pilota del team Barni, 14° con 9: ieri il campano è caduto alla curva 5 del 3° giro. Domenica 30 marzo per la Superbike la Superpole race alle 12 e gara2 alle 15, per la Supersport gara2 alle 13,35, diretta Sky, su Tv8 dalle 14.