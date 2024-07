Mondiale Supersport, Montella e il Barni Team salgono sul podio a Donington

Sul podio mondiale eppure non soddisfatto. Sabato 13 luglio a Donington Park (Gran Bretagna) Yari Montella ha chiuso al terzo posto in gara1 del quinto round del Mondiale Supersport in sella alla Ducati Panigale V2 del Barni Racing Team. Il 24enne pilota campano del team di Calvenzano è giunto a 4’’867 da Adrian Huertas, preceduto a sua volta per 188 millesimi da Stefano Manzi.