Mondiali, conto alla rovescia a Zurigo: Bergamo sogna con Cattaneo e Balsamo

Nei Mondiali che vedranno il ritorno dei pezzi azzurri da novanta Filippo Ganna ed Edoardo Affini Bergamo punta forte su Mattia Cattaneo, in grande spolvero, impegnato nella gara in linea e nel Team mixed Relay, e su Lorenzo Rota (gara in linea), mentre tra le donne occhi puntati sull’orobica d’adozione Elisa Balsamo che in Svizzera ritroverà il marito Davide Plebani, guida dell’atleta paralimpico Lorenzo Bernard nella prova in linea.