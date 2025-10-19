Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 19 Ottobre 2025

Mondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti

IN BRASILE. Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo in Brasile
Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo in Brasile

La Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti, che nella tarda serata di sabato 18 ottobre ha completato un tris d’oro. Dopo le vittorie nel chilometro e nell’eliminazione, la campionessa bergamasca si è imposta anche nella velocità WC5, dominando la specialità con una prestazione impeccabile.

Il miglior tempo

In finale l’azzurra ha confermato le sensazioni delle qualifiche, superate con il miglior tempo, fermando il cronometro su 13”045 (media di 55,193 km/h) e lasciandosi alle spalle la neozelandese Nicole Murray e la canadese Jessica Law. Un risultato che suggella un percorso di crescita costante: fino allo scorso anno inseguiva il primo titolo mondiale, oggi ne conta già tre in tre giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ciclismo
Evento sportivo
Claudia Cretti
Nicole Murray