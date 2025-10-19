Mondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti

La Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti, che nella tarda serata di sabato 18 ottobre ha completato un tris d’oro. Dopo le vittorie nel chilometro e nell’eliminazione, la campionessa bergamasca si è imposta anche nella velocità WC5, dominando la specialità con una prestazione impeccabile.