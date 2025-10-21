Mondiali di ginnastica artistica: debutto col sorriso per la bergamasca Barzasi

Benissimo la prima. La «mission impossible», la finale di specialità, non è andata a buon fine, ma Chiara Barzasi può sorridere ai Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta, in Indonesia. Al debutto nella kermesse iridata, la 17enne di Songavazzo ha dimostrato di essere all’altezza chiudendo col 14° posto alle parallele (su 119 atlete in gara) col punteggio di 13.633 e col 16° alla trave col punteggio di 12.933.