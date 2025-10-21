Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Mondiali di ginnastica artistica: debutto col sorriso per la bergamasca Barzasi

IN INDONESIA. Martedì 21 ottobre a Giacarta ottima prova della 17enne di Songavazzo, all’esordio nella kermesse iridata: per lei 14° posto alle parallele e al 16° alla trave. Il tecnico Gallina: «È stata superlativa»

Chiara Barzasi in azione ai Mondiali di Giacarta, in Indonesia. Per la 17enne di Songavazzo ottimo esordio nella kermesse iridata alle parallele e alla trave
(Foto di Ferraro/Fgi)

Benissimo la prima. La «mission impossible», la finale di specialità, non è andata a buon fine, ma Chiara Barzasi può sorridere ai Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta, in Indonesia. Al debutto nella kermesse iridata, la 17enne di Songavazzo ha dimostrato di essere all’altezza chiudendo col 14° posto alle parallele (su 119 atlete in gara) col punteggio di 13.633 e col 16° alla trave col punteggio di 12.933.

«Superlativa»

«È stata superlativa», ha sottolineato soddisfatto il tecnico Massimo Gallina che allena Chiara alla Renato Serra di Cesena. Oltre all’ottimo debutto di Barzasi, l’Italia si tiene stretta la qualificazione alle finali di Asia D’Amato, che sarà in gara giovedì 23 nell’all-around col 13° punteggio, e di Giulia Perotti, in lizza nel corpo libero sabato 25 dopo il 7° posto provvisorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ginnastica
Chiara Barzasi
Mondiali