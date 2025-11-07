Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 07 Novembre 2025

Mondiali, Gattuso convoca anche Scamacca per le sfide con Moldova e Norvegia

CALCIO. I 27 convocati del ct Gattuso lunedì 10 novembre si ritroveranno a Coverciano per il ritiro.

Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca

Sono 27 i convocati per le gare con Moldova e Norvegia, ultimi due impegni nel girone di qualificazione al Mondiale di calcio 2026. Il ct Gattuso ha chiamato per la prima volta Elia Caprile, portiere del Cagliari, classe 2001. Ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l’Estonia non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano. Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli Azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali.

