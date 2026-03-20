Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteria

A testa altissima, con orgoglio e furore e un ottimo rush finale. Ma non è bastato . Venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, Marta Zenoni chiude al quinto posto nella batteria dei 1500 ai Mondiali indoor di atletica leggera e deve dire addio al sogno della prima finale iridata.

Alla vigilia l’impresa era considerata quasi «impossibile» visto il livello siderale della concorrenza, a partire dall’australiana Hull e dall’inglese Bell, argento e bronzo alle ultime Olimpiadi. Per centrare la qualificazione Zenoni avrebbe dovuto chiudere nelle prime tre, vincendo la gara nella gara con le altre rivali. Impresa riuscita all’america Gracie Morris, terza in 4’12”57, mentre Marta ha chiuso in 4’13”17 risalendo la china negli ultimi metri di gara.