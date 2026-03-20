Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 20 Marzo 2026

Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteria

ATLETICA. Venerdì 20 marzo a Torun (Polonia) la 27enne di Ranica non riesce a centrare il pass per l’atto decisivo dei 1500 in una qualificazione d’altissimo livello. Prova coraggiosa di Marta, in finale l’altra azzurra Cavalli

Mondiali indoor, sfuma il sogno finale di Zenoni: quinto posto d’orgoglio in batteria
Marta Zenoni al centro nella batteria dei 1500 ai Mondiali indoor di Torun: alla 27enne di Ranica non è bastata una buona prova per centrare la fiinale iridata
(Foto di Grana/Fidal)

A testa altissima, con orgoglio e furore e un ottimo rush finale. Ma non è bastato. Venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, Marta Zenoni chiude al quinto posto nella batteria dei 1500 ai Mondiali indoor di atletica leggera e deve dire addio al sogno della prima finale iridata.

Alla vigilia l’impresa era considerata quasi «impossibile» visto il livello siderale della concorrenza, a partire dall’australiana Hull e dall’inglese Bell, argento e bronzo alle ultime Olimpiadi. Per centrare la qualificazione Zenoni avrebbe dovuto chiudere nelle prime tre, vincendo la gara nella gara con le altre rivali. Impresa riuscita all’america Gracie Morris, terza in 4’12”57, mentre Marta ha chiuso in 4’13”17 risalendo la china negli ultimi metri di gara.

Centra invece la missione finale l’altra azzurra in gara nei 1500, Ludovica Cavalli, terza nella prima batteria in una gara più accessibile, nella giornata in cui l’Italia celebra il bis d’oro di Andy Diaz, che si conferma campione del mondo indoor nel triplo dopo il titolo iridato conquistato un anno fa a Nanchino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
atletica leggera
Marta Zenoni
Gracie Morris
Ludovica Cavalli
Andy Diaz