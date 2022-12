Mondiali, la Croazia batte il Marocco 2-1. I complimenti dell’Atalanta a Pasalic per il terzo posto

L’Atalanta esulta sui canali social per il bronzo a Qatar 2022 del suo giocatore Mario Pasalic . E non solo. Il pensiero è rivolto anche all’ex Livaja, in forza al club bergamasco dal gennaio 2013 al 2014: «Congratulazioni a Mario e Marko per il terzo posto nel Mondiale con la Croazia», si legge nel post. Sul profilo ufficiale personale, invece, Pasalic punta sull’orgoglio nazionale: «Quanto è bello essere croati, grazie mamma!».