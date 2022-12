Mondiali, l’atalantino Pasalic porta la Croazia ai quarti: Giappone ko ai rigori

C’è una firma nerazzurra sulla sofferta qualificazione della Croazia (4-2) ai quarti di finale dei Mondiali. È quella di Mario Pasalic che lunedì 5 dicembre ha messo a segno il rigore decisivo, l’ultimo, nella maratona contro il Giappone negli ottavi di finale. Dopo l’1-1 al 90’, col vantaggio nipponico di Maeda al 43’ del primo tempo e il pareggio croato di Perisic al 10’ della ripresa, per la prima volta in Qatar una gara a eliminazione diretta è andata ai supplementari, ma l’ulteriore mezzora di gioco non è stata sufficiente per sbloccare la situazione. Sono stati perciò necessari i calci di rigori e i tre errori dal dischetto del Giappone hanno spianato la strada alla Croazia, fino al sigillo definitivo di Pasalic .