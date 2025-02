Mondiali di sci, nel gigante oro all’austriaco Haaser. Della Vite 24esimo

L’oro dello slalom gigante ai Mondiali di Saalbach é andato a sorpresa all’austriaco Raphael Haaser. Per lui, vicecampione mondiale in superG, é la prima vittoria in carriera e propio nella gara in cui non hanno vinto svizzeri e norvegesi, i dominatori della stagione. Sconfitto - solo quarto - pure il supercampione elvetico Maco Odrmatt.Argento allo svizzero Thomas Tumler in e bronzo all’altro elvetico Loic Meillard.