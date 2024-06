Montella, secondo posto agrodolce. Bravo Locatelli: ai piedi del podio

Settantasei chilometri al comando per Yari Montella sul circuito di Misano Adriatico, ma gli ultimi metri di gara1 del Mondiale Supersport gli sono costati la vittoria: sul rettilineo d’arrivo, il portacolori del Barni Spark Racing Team di Calvenzano è stato affiancato da Adrian Huertas, altro ducatista, che l’ha preceduto di 21 millesimi di secondo. Una beffa atroce per Montella, scattato dalla pole: «Ho cercato di essere più costante possibile e di avere del margine per il finale. Purtroppo ho sbagliato all’ultima curva, ho perso il posteriore, perdendo slancio». Undicesimo posto per Luca Ottaviani con l’Mv Agusta F3 800 dell’Extreme Racing Service di Bergamo.