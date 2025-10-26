Moreira in vetta al Mondiale. Il 5° posto basta per superare Gonzalez
MOTO2. Il sorpasso si è concretizzato in Malesia: Diogo Moreira, brasiliano del team bergamasco Italtrans, si è classificato 5° nel Gp di Sepang e ha sfruttato la caduta del leader Manuel Gonzalez è balzare in vetta al Mondiale: +9
Diogo Moreira è balzato in testa alla classifica della Moto2 con 9 punti di margine su Gonzalez quando mancano alla conclusione dell’annata due soli Gp, ma non sono ancora tagliati fuori dai giochi Barry Baltus, a 35 punti da Moreira, Jake Dixon a 41 e Aron Canet a 43 quando ne restano a disposizione 50. E dire che Gonzalez scattava dalla 7ª posizione, mentre Moreira era soltanto 16°. Tra l’altro la situazione è peggiorata perché la gara dopo due giri è stata interrotta ed è ripresa, ma ridotta dai 17 giri originari a 11. Moreira, che era risalito al 10° posto, è dovuto ripartire dalla sedicesima posizione, ma ha rimontato ancora fino ad arrivare dietro a Gonzalez che è caduto all’ultima curva del terzultimo giro.
«Stiamo facendo un lavoro fantastico»
Agguantata la quinta piazza, Moreira ha guadagnato qualche decimo su Daniel Holgado che lo precedeva, per poi tirare i remi in barca, piazzandosi 5° a 5”672 da Dixon: «Sono davvero contentissimo del weekend. Quest’anno stiamo facendo un lavoro fantastico e questo risultato lo dimostra. Dobbiamo rimanere calmi e concentrati». Fuori dalla zona punti il suo compagno di squadra Adrian Huertas, 18° a 16”618 dal vincitore: Nella classifica a squadre l’Italtrans - team di Calcinate - è ora in 5ª posizione, ma il titolo piloti, già vinto con Enea Bastianini nel 2020, pare davvero un traguardo possibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA