Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Pianura
Domenica 26 Ottobre 2025

Moreira in vetta al Mondiale. Il 5° posto basta per superare Gonzalez

MOTO2. Il sorpasso si è concretizzato in Malesia: Diogo Moreira, brasiliano del team bergamasco Italtrans, si è classificato 5° nel Gp di Sepang e ha sfruttato la caduta del leader Manuel Gonzalez è balzare in vetta al Mondiale: +9

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il brasiliano Diogo Moreira festeggiato dallo staff dell’Italtrans alla fine del Gp di Malesia di Moto2
Il brasiliano Diogo Moreira festeggiato dallo staff dell’Italtrans alla fine del Gp di Malesia di Moto2

Diogo Moreira è balzato in testa alla classifica della Moto2 con 9 punti di margine su Gonzalez quando mancano alla conclusione dell’annata due soli Gp, ma non sono ancora tagliati fuori dai giochi Barry Baltus, a 35 punti da Moreira, Jake Dixon a 41 e Aron Canet a 43 quando ne restano a disposizione 50. E dire che Gonzalez scattava dalla 7ª posizione, mentre Moreira era soltanto 16°. Tra l’altro la situazione è peggiorata perché la gara dopo due giri è stata interrotta ed è ripresa, ma ridotta dai 17 giri originari a 11. Moreira, che era risalito al 10° posto, è dovuto ripartire dalla sedicesima posizione, ma ha rimontato ancora fino ad arrivare dietro a Gonzalez che è caduto all’ultima curva del terzultimo giro.

«Stiamo facendo un lavoro fantastico»

Agguantata la quinta piazza, Moreira ha guadagnato qualche decimo su Daniel Holgado che lo precedeva, per poi tirare i remi in barca, piazzandosi 5° a 5”672 da Dixon: «Sono davvero contentissimo del weekend. Quest’anno stiamo facendo un lavoro fantastico e questo risultato lo dimostra. Dobbiamo rimanere calmi e concentrati». Fuori dalla zona punti il suo compagno di squadra Adrian Huertas, 18° a 16”618 dal vincitore: Nella classifica a squadre l’Italtrans - team di Calcinate - è ora in 5ª posizione, ma il titolo piloti, già vinto con Enea Bastianini nel 2020, pare davvero un traguardo possibile.

Diogo Moreira è il pilota del team Italtrans con il numero 10
Diogo Moreira è il pilota del team Italtrans con il numero 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinate
Sport
Motociclismo
Diogo Moreira
Manuel Gonzalez
Barry Baltus
Jake Dixon
Aron Canet
Daniel Holgado
italtrans