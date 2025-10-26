Moreira in vetta al Mondiale. Il 5° posto basta per superare Gonzalez

Diogo Moreira è balzato in testa alla classifica della Moto2 con 9 punti di margine su Gonzalez quando mancano alla conclusione dell’annata due soli Gp, ma non sono ancora tagliati fuori dai giochi Barry Baltus, a 35 punti da Moreira, Jake Dixon a 41 e Aron Canet a 43 quando ne restano a disposizione 50. E dire che Gonzalez scattava dalla 7ª posizione, mentre Moreira era soltanto 16°. Tra l’altro la situazione è peggiorata perché la gara dopo due giri è stata interrotta ed è ripresa, ma ridotta dai 17 giri originari a 11. Moreira, che era risalito al 10° posto, è dovuto ripartire dalla sedicesima posizione, ma ha rimontato ancora fino ad arrivare dietro a Gonzalez che è caduto all’ultima curva del terzultimo giro.