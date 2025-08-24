Moreira (Italtrans) sale ancora sul podio: è secondo. Il brasiliano in lotta per il Mondiale

Per Moreira, quello di domenica 24 agosto, è stato il secondo podio consecutivo (nel precedente Gp aveva vinto in Austria) e il quinto stagionale. Il brasiliano del team di Calcinate è arrivato a 174 millesimi da David Alonso ma si è messo dietro Manuel Gonzalez, 3° a 305 millesimi, e Aron Canet, 6° a 2”608. Moreira ha recuperato 10 punti a Canet, che è ancora avanti di 6 lunghezze, e 4 a Gonzalez il cui vantaggio sul ventunenne sudamericano è sceso a 31 punti.