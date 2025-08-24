Moreira (Italtrans) sale ancora sul podio: è secondo. Il brasiliano in lotta per il Mondiale
MOTO2. Continua il bel momento di Diogo Moreira, pilota dell’Italtrans, che si è classificato al secondo posto nel Gp d’Ungheria al Balaton Park. Il brasiliano è ancora terzo in classifica, ma il suo ritardo dalla vetta si è ridotto a 31 punti.
Per Moreira, quello di domenica 24 agosto, è stato il secondo podio consecutivo (nel precedente Gp aveva vinto in Austria) e il quinto stagionale. Il brasiliano del team di Calcinate è arrivato a 174 millesimi da David Alonso ma si è messo dietro Manuel Gonzalez, 3° a 305 millesimi, e Aron Canet, 6° a 2”608. Moreira ha recuperato 10 punti a Canet, che è ancora avanti di 6 lunghezze, e 4 a Gonzalez il cui vantaggio sul ventunenne sudamericano è sceso a 31 punti.
Bene anche Huertas
L’Italtrans può anche gioire per il 7° posto dell’altro suo pilota, lo spagnolo Adrian Huertas, che si è classificato a 3”984 dal vincitore.
Moreira: «Continuiamo su questa strada»
La doppia prestazione ha giovato pure al team bergamasco che nella classifica a squadre è balzato dalla 6ª alla 4ª posizione, arrivando a 189 punti stagionali. Le parole di un raggiante Moreira: «Abbiamo fatto una strategia perfetta. All’inizio ho spinto molto per cercare di creare un gap. Alla fine le gomme erano finite, sarebbe stato troppo rischioso tentare il sorpasso. Ci sono ancora 8 corse, continuiamo su questa strada».
