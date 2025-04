Morto il fisioterapista Fiorita: Atalanta-Lecce si gioca domenica. Info sui biglietti

Il Lecce non scenderà in campo contro l’Atalanta: la partita di Serie A, infatti, è stata rinviata a causa della scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse. Il match era in programma al Gewiss Stadium per venerdì 25 aprile alle 20.45 è stato rinviato a domenica 27 aprile alle 20.45.

Ecco cosa fare con i biglietti

Chi non potrà assistere alla partita potrà cedere il biglietto o chiederne il rimborso. I tagliandi acquistati per assistere ad Atalanta-Lecce in programma alle 20.45 di venerdì 25 aprile saranno validi per assistere alla stessa partita riprogrammata per lo stesso orario di domenica 27 aprile.

Chi non potrà assistere all’incontro potrà:

- cedere il biglietto (ad eccezione dei tagliandi del Settore ospiti) collegandosi a questo link.- richiedere il rimborso: a partire dalle 10 di lunedì 28 e sino alle 19 di mercoledì 30 aprile, sarà possibile ottenere il rimborso del prezzo del biglietto (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) non utilizzato seguendo le procedure indicate a questo link.

Settori e prezzi

I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale e nel Ticketing Point del Gewiss Stadium (ingresso da viale Giulio Cesare) nei giorni e orari di apertura.Di seguito i settori del Gewiss Stadium ed i relativi prezzi, ai quali vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.

Cambio utilizzatore

Tutte le informazioni riguardanti il cambio di utilizzatore sono online nella sezione dedicata (BIGLIETTI/CAMBIO UTILIZZATORE TITOLI D’ACCESSO), per accedere direttamente cliccare QUI.

Ticketing point Gewiss Stadium

Il Ticketing Point del Gewiss Stadium sarà aperto dalle 4 ore precedenti il calcio d’inizio per la vendita di eventuali posti residui e per assistenza in caso di malfunzionamento di biglietti e/o abbonamenti. Per tutte le info dettagliate clicca qui.

La morte improvvisa

Il fisioterapista, 47 anni, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio in provincia di Brescia: è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. La squadra sta rientrando a Lecce in queste ore. «L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita - è la nota diffusa dal club -. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata»

«In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca e ai familiari tutti» scrive la società leccese.

