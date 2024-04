Moto, il pilota bergamasco Bonetti e il libro sulla North West 200 protagonisti a Times Square.

Cinque anni fa, nel maggio del 2019, Stefano Bonetti catturava l’attenzione della BBC, dei quotidiani e dei siti nordirlandesi grazie al successo in sella ad una Paton alla North West 200, la gara motociclistica su strada a cui assistono ogni anno oltre centomila spettatori. Recentemente invece il 47enne operaio di Castro ha preso possesso di una delle piazze più iconiche al mondo, Times Square, a New York: piazza balzata agli onori delle cronache per la gaffe del ministro italiano della Cultura che sosteneva si trovasse a Londra. Qui ogni giorno transitano quasi 400mila persone e trovano spazio alcuni degli schermi pubblicitari più grandi al mondo.

Uno di questi misura 18mila piedi quadrati, il che equivale ad oltre una trentina di metri di altezza. Da un anno e mezzo questo maxi schermo è a disposizione del pubblico che può acquistare uno spazio pubblicitario di 15 secondi, spendendo la somma tutto sommato modesta – specie per i canoni statunitensi – di 40 dollari (37 euro). Per farlo bisogna scaricare l’app TSX, inserire i propri dati e caricare il video o una sequenza di 5 foto, pagando con carta di credito. Sono vietati messaggi di carattere religioso e politico, così come contenuti protetti da copyright, numeri di telefono, link a siti internet e persino QR code. L’utente può scegliere data ed orario di riproduzione del video, a cui viene assegnato, dopo l’approvazione un codice composto da giorno, ora della visione e numero progressivo. Una decina di minuti prima della trasmissione riceve una notifica sull’app che lo avverte dell’imminente trasmissione.

La copertina del libro proiettata a Times Square, New York Trovandomi in vacanza a New York, ho pensato di usufruire di questa possibilità, per promuovere il mio libro intitolato «North West 200: La corsa più bella al mondo». Tra i protagonisti di questo volume c’è per l’appunto Bonetti, attraverso la sua impresa del 2019 ma anche con il racconto della sua prima tragicomica trasferta alla North West 200 nel 2005 e persino con un capitolo in cui ripercorre la sua amicizia con l’altro bergamasco Fausto Duci, scomparso prematuramente. Così ho scelto di inserire nella sequenza di foto una che insolitamente ritrae «Bonny» seduto sul divano con il libro in mano, prima della foto di Simona Zaccardi, altra protagonista del volume, in virtù delle sue due partecipazioni alla NW200, la seconda mentre ancora allattava.

