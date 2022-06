Moto2, l’Italtrans torna in prima fila al Gp Catalunya: Roberts 3° in prova

Il sogno della pole resta a 179 millesimi, ma l’Italtrans Racing Team di Calcinate partirà in prima fila con Joe Roberts domenica 5 giugno nel Gp di Catalunya della Moto2 . Al Montmelò (Barcellona) il pilota americano ha chiuso in terza posizione nelle qualifiche di sabato 4 giugno alle spalle di Celestino Vietti e di Aron Canet: per Roberts è il miglior risultato stagionale in qualifica e il ritorno in prima fila dopo il Gp di Francia del 2021. Con un pizzico di fortuna in più l’americano del team bergamasco avrebbe potuto firmare il miglior tempo: dopo essere stato in testa nelle seconde libere e nelle terze della mattinata Roberts all’ultimo giro delle qualifiche era in vantaggio sul miglior tempo ma si è trovato davanti Bo Bendsneyder che gli ha fatto perdere millesimi preziosi. Più indietro l’altro pilota Italtrans, Lorenzo Dalla Porta, che ha chiuso 15° a 925 millesimi dal migliore.