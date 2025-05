Moto2, Moreira secondo all’ultimo respiro: l’Italtrans sale sul podio a Silverstone

Un sorriso all’ultima esse, ma stavolta è podio davvero. Dopo il quarto posto in Thailandia, Spagna e Francia, Silverstone sorride a Diogo Moreira e all’Italtrans Racing Team. Domenica 25 maggio il pilota brasiliano chiude al 2° posto nel GP Regno Unito di Moto2 e regala la prima vera gioia stagionale alla scuderia di Calcinate dopo il terzo posto nel 2024 a Barcellona.

Dopo una buona partenza Moreira ha dovuto battagliare in zona podio per tutta la gara ma all’ultimo giro sembrava tagliato fuori dalle prime posizioni. Il brasiliano però ha approfittato di un errore di Canet nella «esse» conclusiva per infilare la scia dell’australiano Agius, chiudendo alle sue spalle staccato di 434 millesimi.