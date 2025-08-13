Sport / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025
Muniz, stretta finale: l’Atalanta pronta
a chiudere l’affare
MERCATO. Forcing nerazzurro sull’attaccante brasiliano del Fulham. C’è da vincere la resistenza del club inglese: la partita si gioca sui bonus.
Siamo alla stretta finale per Rodrigo Muniz . Il forcing nerazzurro è deciso e determinato e la forte volontà è quella di chiudere la trattativa con la fumata bianca al massimo entro il fine settimana. La sensazione è che servirà ancora qualche giorno per trovare la quadra su formula e soprattutto sul valore complessivo dei bonus. Ma l’affare è lanciato, traspare fiducia, e la fermezza nerazzurra che ha puntato nel mirino l’obiettivo da tempo, per poi poter piazzare l’accelerata in queste ore, sembra poter fare la differenza.
Muniz vuole Bergamo
L’unico scoglio da superare è la resistenza del Fulham, che sembra non volersi schiodare da una richiesta di 45 milioni per lasciar partire il suo gioiello, mentre il parere positivo del giocatore sul trasferimento a Bergamo e nella Serie A italiana ci sarebbe già da giorni. Resta quindi da valicare l’ultima asticella che è rappresentata dal fatto di convincere definitivamente il Fulham ad aprire alla cessione del centravanti brasiliano. Alla fine ballano pochi milioni tra richiesta e proposta nerazzurra, che si sarebbe spinta fino a 40 milioni.
Ed è proprio l’esatto ammontare dei bonus l’ultimo ago della bilancia della trattativa. Ma siamo a buon punto, stando ai rumors di radiomercato. Se non proprio in dirittura finale, poco ci manca. Comunque vada, circa l’accordo sulla cifra finale, l’acquisto di Muniz sarebbe di gran lunga il più oneroso della storia dell’Atalanta, visto che il precedente si riferisce ai 31 milioni spesi per El Bilal Touré, acquistato dall’Almeria a fine luglio del 2023.
