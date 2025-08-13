Siamo alla stretta finale per Rodrigo Muniz . Il forcing nerazzurro è deciso e determinato e la forte volontà è quella di chiudere la trattativa con la fumata bianca al massimo entro il fine settimana. La sensazione è che servirà ancora qualche giorno per trovare la quadra su formula e soprattutto sul valore complessivo dei bonus. Ma l’affare è lanciato, traspare fiducia, e la fermezza nerazzurra che ha puntato nel mirino l’obiettivo da tempo, per poi poter piazzare l’accelerata in queste ore, sembra poter fare la differenza.