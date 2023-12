Muriel, altra magia di tacco in allenamento. Guarda il video

Gol di tacco, un’altra volta: sabato la magia a tempo scaduto che ha regalato all’Atalanta la vittoria contro il Milan, lunedì 11 dicembre il bis in allenamento con un colpo in fotocopia. Luis Muriel si conferma un attaccante dai colpi geniali, tocchi impossibili per molti ma del tutto naturali per il colombiano. Se qualcuno dopo la prodezza di tacco contro il Milan ha pensato che si trattasse di un colpo irripetibile, è stato immediatamente smentito da Lucho che alla ripresa degli allenamento a Zingonia ha fatto il bis, praticamente dalla stessa posizione da cui ha battuto il milanista Maignan.