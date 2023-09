Nasce il Cus Bergamo Nuoto. «Due grandi realtà si prendono per mano»

«Due grandi realtà si incontrano e si prendono per mano per iniziare un cammino nuovo». Con queste parole il professor Francesco Lo Monaco, delegato del rettore alle attività sportive e alle relazioni con il Cus, ha presentato il Cus Bergamo Nuoto, nuova realtà nel panorama sportivo orobico che nasce con il passaggio della storica Bergamo Nuoto, punto di riferimento per la città da oltre 50 anni, sotto l’ala del Cus Bergamo.