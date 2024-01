Nasce il torneo giovanile «Avvenire». È un progetto targato Figc e Sesaab

Nasce il torneo «Avvenire» e L’Eco di Bergamo è pronto a raccontarlo. Sarà una grande manifestazione di calcio giovanile, organizzata in primavera dalla Delegazione provinciale Figc: vedrà in campo tante squadre (femminili comprese), così da condurre a compimento nel migliore dei modi la stagione sportiva e dare modo a tutte le società bergamasche di mettere in bacheca un trofeo destinato a divenire sempre più prestigioso.

La presentazione

La presentazione lunedì 15 gennaio ha visto schierarsi una squadra entusiasta, con le massime autorità del calcio provinciale e del gruppo Sesaab - che edita il nostro giornale - accompagnate dai rappresentanti di tutte le componenti sportive (allenatori, dirigenti, arbitri) e dagli sponsor che metteranno la propria griffe sull’evento. Nicola Radici, il Delegato provinciale Figc, ha parlato di giornata «importante ed emozionante: insieme al consigliere regionale Gianlauro Bellani abbiamo lavorato a lungo su questo progetto, incontrando pronto riscontro in quella autentica istituzione locale che è L’Eco di Bergamo. A cui va il nostro ringraziamento per aver voluto condividere quella che è un’operazione sportiva, sociale e imprenditoriale: solo le giuste sinergie possono consentire di tradurre un’idea in un successo».

«Progetto con valenza educativa»

A loro volta, i rappresentanti della Sesaab - il presidente Massimo Cincera, l’amministratore delegato Giambattista Pesenti, il direttore de L’Eco Alberto Ceresoli - hanno ricambiato il «grazie» definendosi onorati della partecipazione: «Si dice - ha sottolineato Cincera - che nei paesi poveri il calcio toglie i ragazzi dalla strada, ed è verissimo: nelle nostre città, invece, il calcio ha ora un compito ugualmente vitale, quello di farli uscire dalle case in cui rimangono sempre più chiusi. Per noi diventa fondamentale trasmettere questo messaggio ed essere parte di ogni progetto con valenza educativa».

«Tanto più - ha aggiunto il direttore Ceresoli - che questo torneo è carico di ottime prospettive sin dal suo nome: “Avvenire” è il termine che meglio rappresenta la proiezione del calcio giovanile ed è anche per questo motivo che noi garantiremo copertura alla manifestazione con tutti i nostri canali: carta, tv, web e social». Da parte sua Bellani ha a più riprese sottolineato la vitalità del calcio bergamasco e della sua Delegazione, già artefice di svariate iniziative pulsanti: «Per noi è un motivo di orgoglio e stimolo dare ulteriore spazio e visibilità al mondo del calcio giovanile, autentica forza trainante del movimento: e siamo molto felici di vedere l’iniziativa sostenuta da brand decisamente importanti, a livello di comunicazione e contributo economico».

Al via tra marzo e aprile