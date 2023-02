Nebbia e fondo pericoloso, salta la discesa di Crans Montana: si recupera domenica al posto del SuperG

Dopo due settimane di sole e di piste perfette ai Mondiali di Courchevel-Meribel, in Francia, è tornata la Coppa del mondo di sci alpino, portandosi dietro i problemi legati al meteo che hanno martoriato l’intera stagione. La discesa della Coppa del mondo femminile di Crans Montana (Svizzera) in programma sabato 25 febbraio è stata così cancellata per nebbia, dopo 130 inutili minuti di attesa in un miglioramento che non è mai arrivato, con le atlete costrette a un inevitabile stress. Eppure, alla vigilia, non era la nebbia a creare preoccupazioni agli organizzatori, ma il caldo anomalo su tutte le Alpi che aveva fatto annullare anche la prova cronometrata di venerdì per salvaguardare al massimo il fondo della pista di gara.