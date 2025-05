Nel giorno del ritorno di Sinner c’è anche il debutto nel tabellone del doppio di Lisa Pigato

È il gran giorno del ritorno di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia di tennis. La temperatura attorno al numero 1 del mondo è in costante crescendo. Il match di sabato 10 maggio contro Mariano Navone - il primo dopo i tre mesi di stop e in programma alle 19 sul campo Centrale - è stato preceduto da giornate in cui Sinner è stato inondato di affetto durante gli allenamenti (seguiti da migliaia di persone, in coda per qualche ora). L’avversario l’argentino un anno fa era numero 29 al mondo. La condizione reale dell’altoatesino è comunque un’incognita.

Lisa Pigato, 21 anni, è in gara in doppio al Foro Italico

(Foto di Martegani)

Ma per gli appassionati bergamaschi è anche il sabato di Lisa Pigato, in gara in doppio con Tyra Grant. La migliore tennista orobica, 21 anni, dovrebbe tornare in scena nel tardo pomeriggio per il primo turno del doppio, in coppia con la 17enne Tyra Grant, ma ha accusato un’infiammazione al tendine del gomito. C’è comunque fiducia di poter risolvere il problema. Pigato e Grant, promosse dalle pre-qualificazioni, sono attese da una sfida complicata di fronte alla kazaka Danilina e alla russa Khromacheva, coppia numero 9 al mondo nella specialità e dunque favorita: il peso del pronostico è tutto sulle avversarie.