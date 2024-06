Nel weekend ci sono i Campionati italiani. Conferme cercasi in vista dell’Olimpiade

In palio le medaglie tricolori (lo scorso anno il bottino per i nostri colori fu di 4 argenti e 2 bronzi), in un evento per qualcuno decisivo in vista delle Olimpiadi di Parigi. Con il triplista Emmanuel Ihemeje già sicuro e assente, più incerta la situazione di Marta Zenoni, attesa sui 1.500 metri a una sfida con Vissa e Sabbadini per conquistare il pass per Parigi (due all’Olimpiade oltre a Cavalli, già qualificata). Nei 100 metri Alessia Pavese deve consolidare la sua posizione in staffetta. Medesimo obiettivo di Roberto Rigali in una gara dei 100 senza i big Jacobs e Ali. Atteso anche Hassane Fofana che deve progredire nei 110 hs.