Nessuna lesione per Scalvini. Visite mediche per il neo acquisto Hien

Il 2024 si apre con una buona notizia in casa atalantina: gli esami hanno escluso lesioni per Giorgio Scalvini che sabato aveva saltato la partita contro il Lecce per un fastidio alla coscia sinistra accusato durante il riscaldamento. Le valutazioni strumentali hanno escluso la presenza di lesioni muscolari nella regione retto-adduttoria sinistra, ma il difensore resta comunque in dubbio per l’ottavo di finale Coppa Italia in programma mercoledì 3 gennaio a Bergamo contro il Sassuolo (fischio d’inizio alle 18). Martedì a Zingonia è in programma una seduta pomeridiana .