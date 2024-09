Nicoli undicesimo nella Paracanoa, cala il sipario sui Giochi di Parigi 2024

Il sogno di centrare la finale «A» è sfumato in mattinata, col quinto posto in semifinale in 52”17, a 1”36 dal terzo e ultimo posto valido per la qualificazione. Mirko non si è fatto abbattere dalla delusione e ha concluso con una prova orgogliosa la finale di consolazione in 53”82. «Poteva andare meglio ma sono comunque soddisfatto – ha spiegato il bergamasco –. Solo un paio d’anni fa non avrei mai immaginato di essere qui. È stata un’esperienza indimenticabile».