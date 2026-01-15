Nigeria sconfitta ai rigori dal Marocco. Delusione cocente per Lookman

Rigori, Lookman non calcia

Al termine di una partita accorta, Lookman e compagni arrivano al 120’ sullo 0-0: per decidere la seconda semifinale serve la lotteria. Lì Lookman - dentro dall’inizio alla fine, trequartista - non riesce a calciare il suo penalty, perché finisce prima, 2-4. Ademola manca dunque la 12ª finale di un atalantino in uno dei principali tornei per nazionali: niente replay di due anni fa, quando fu la Costa d’Avorio di Kossounou (allora non ancora atalantino) a vincere la finale. Stavolta il difensore è stato eliminato ai quarti dall’Egitto, che il 14 gennaio ha battuto nella prima semifinale il Senegal (0-1): Egitto-Senegal sarà l’ultimo atto, domenica alle 20 a Rabat.