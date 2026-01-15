Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026

Nigeria sconfitta ai rigori dal Marocco. Delusione cocente per Lookman

COPPA D’AFRICA. Finisce 4-2: l’atalantino non può nemmeno tirare dagli 11 metri. L’altra finalista è il Senegal: 1-0 all’Egitto.

Ademola Lookman palla al piede contro il Marocco
Ademola Lookman palla al piede contro il Marocco
(Foto di Ansa)

Delusione Nigeria: Lookman manca la finale-bis. Le Super Eagles sfiorano l’impresa contro il favoritissimo Marocco padrone di casa: a Rabat trascinano la partita ai calci di rigore. Ancora dolorosi per la Nigeria, che un paio di mesi fa aveva perso il Mondiale dal dischetto, nello spareggio con la Rep. Democratica del Congo.

Rigori, Lookman non calcia

Al termine di una partita accorta, Lookman e compagni arrivano al 120’ sullo 0-0: per decidere la seconda semifinale serve la lotteria. Lì Lookman - dentro dall’inizio alla fine, trequartista - non riesce a calciare il suo penalty, perché finisce prima, 2-4. Ademola manca dunque la 12ª finale di un atalantino in uno dei principali tornei per nazionali: niente replay di due anni fa, quando fu la Costa d’Avorio di Kossounou (allora non ancora atalantino) a vincere la finale. Stavolta il difensore è stato eliminato ai quarti dall’Egitto, che il 14 gennaio ha battuto nella prima semifinale il Senegal (0-1): Egitto-Senegal sarà l’ultimo atto, domenica alle 20 a Rabat.

Bergamo
Sport
Calcio
Super Eagles