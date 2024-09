Nocera sfortunata ma indomabile: in Svizzera cade, tiene duro e alla fine è seconda

Davvero poco fortunata, Francesca Nocera, in questa stagione. Ma caparbia e determinata. Ed è proprio grazie a queste caratteristiche che è riuscita a concludere al secondo posto nel gruppo femminile la Fim World Cup e-xplorer categoria hyperbike, praticamente il Mondiale per mezzi con motore elettrico dove si concorre con formazioni miste di due conduttori. L’atleta di Fara Olivana con Sola, esponente delle Fiamme Oro, si era appena ripresa dall’infortunio del Gp d’Italia di enduro di Bettola (Piacenza), ma è incappata in una disavventura anche in Svizzera, a Crans-Montana, sede della terza e conclusiva prova del circuito.

«Ho fatto del mio meglio»

Francesca Nocera

Nel giorno della vigilia la campionessa della Bassa è infatti caduta rovinosamente e questo ha condizionato le prestazioni delle due decisive giornate successive. Lo stesso, a grandi linee, era successo pure a Oslo, in Norvegia, nella seconda prova. Con grinta e forza di volontà non ha mollato neppure stavolta ed è riuscita a concludere due volte in quarta posizione e a chiudere così il torneo internazionale al secondo posto. Seconda anche la sua formazione, il Team Honda Hrc; il suo compagno di avventura, lo spagnolo Tosha Schareina, ha invece conquistato il successo maschile. «Non è andata come avevamo pianificato - il commento di Nocera -: io comunque ho fatto del mio meglio, il mio obiettivo, dopo quanto successo alla vigilia, era finire la gara e ce l’ho fatta». Francesca sarà in gara per l’Italia femminile alla Sei Giorni di enduro (Silleda, Spagna, 14-19 ottobre).