Nuova tegola Atalanta, si ferma Posch. Torna l’allarme difesa per Gasperini

Stefan Posch si ferma , nuovo guaio in casa Atalanta a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, domenica 9 marzo (alle 20,45). Il difensore austriaco ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, evidenziata dalla risonanza magnetica. Probabile almeno un mese di stop e il conseguente forfait contro Juventus e Inter prima della sosta per le nazionali e contro Fiorentina e Lazio alla ripresa del campionato.

Fuori Posch, e già ai box Scamacca, Scalvini e Kossounou, contro la Juventus Gian Piero Gasperini deve di nuovo affrontare l’emergenza in difesa con l’incognita Hien , fermo per una lesione all’adduttore e impegnato nel tentativo di rientro contro i bianconeri.

Se Hien dovesse farcela Gasp potrebbe schierarlo dal 1’ con Djimsiti e Kolasinac a completare il terzetto davanti a Carnesecchi. In caso contrario via libera a Toloi o all’arretramento di de Roon con conseguente inserimento di Pasalic in mediana e di uno tra Brescianini e Samardzic sulla trequarti nel probabile 3-4-1-2. De Ketelaere verso la panchina.