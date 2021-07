Olimpiadi di Tokyo: Federginnastica convoca 14 atleti. C’è anche Bergamo con Giorgia Villa

La Federazione Ginnastica d’Italia ha definito la lista delle ginnaste, dei ginnasti e degli official che faranno parte della missione Coni ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. 14 gli atleti (12 donne e 2 uomini), sui 21 posti disponibili, di cui tre titolari di un pass individuale nominativo : nella sezione della ginnastica artistica maschile (GAM) Marco Lodadio e Ludovico Edalli mentre nella femminile Vanessa Ferrari ha strappato il 26 giugno scorso, a Doha, in Qatar, il suo personale biglietto a cinque cerchi, grazie al primo posto al corpo libero nel circuito di specialità della World Cup. Il quartetto che andrà a comporre la squadra sarà composto dalla bergamasca Giorgia Villa, dalla brianzola Martina Maggio e dalle gemelle genovesi Asia ed Alice D’Amato. Rispetto al team che ottenne la qualificazione due anni fa a Stoccarda restano fuori Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, frenate da due brutti infortuni che ne hanno ritardato la preparazione.

Sette atlete in totale si contano sul fronte della Ritmica, l’unica disciplina olimpica tutta al femminile. La DTN Emanuela Maccarani ha atteso gli Assoluti di Folgaria del week end scorso per rendere pubbliche le sue scelte. Le carte olimpiche non nominative individuali sono andate così alle due atlete che le avevano conquistate con il sesto e settimo punteggio nella rassegna iridata di Baku 2019: la friulana di origini rumene Alexandra Agiurgiuculese e la ravennate Milena Baldassarri. Le Farfalle, che si presentano con la formazione d’oro degli ultimi europei di Varna e qualche inevitabile cambiamento rispetto al gruppo che ottenne la qualifica con l’argento all around nell’ormai lontano Mondiale di Sofia 2018, che contò sul supporto di Anna Basta e Letizia Cicconcelli, entrambe ritiratesi dall’attività agonistica dopo il rinvio di un anno dell’Olimpiade. La capitana Alessia Maurelli accompagnerà in pedana le altre quattro colleghe, la romana Martina Centofanti, la spoletina Agnese Duranti, la bolognese Martina Santandrea, la padovana di origini moldave Daniela Mogurean. A disposizione, ci saranno le riserve Laura Paris e Alessia Russo.