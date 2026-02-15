Burger button
Sport
Domenica 15 Febbraio 2026

Olimpiadi, grande Michi Moioli: è argento nello Snowboard cross a squadre

LA GARA. La sciatrice di Alzano vince la sua seconda medaglia: dopo il bronzo, c’è l’argento a squadre.

Michela Moioli con Lorenza Sommariva sul podio
Michela Moioli con Lorenza Sommariva sul podio

Livigno

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l’argento nello snowboard cross team misto, regalando all’Italia la 21esima medaglia ai Giochi di Milano Cortina, che superava già il record di Lillehammer 1994 (20).

L’abbraccio tra Lorenzo Sommariva e Michela Moioli
L’abbraccio tra Lorenzo Sommariva e Michela Moioli
(Foto di GUILLAUME HORCAJUELO)

Dopo il grande bronzo individuale arriva un’altra medaglia per la bergamasca, in coppia con Lorenzo Sommariva: i due sono partiti dai quarti con un grande recupero di Michela Moioli, che ha subito ricucito gli otto decimi di svantaggio di Sommariva e si è qualificata in semifinale con il primo tempo di manche. In finale poi lo spettacolo conclusivo: Moioli ha recuperato fino alla seconda posizione, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Francia.

Il podio
Il podio
Michela Moioli con Lorenza Sommariva
Michela Moioli con Lorenza Sommariva

Con questa medaglia, arrivata alle 14.57, l’Italia raggiunge quota ventuno e batte il record precedente di venti medaglia azzurre ai Giochi invernali, imbattuto dal 1994.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cortina d'ampezzo
Sport
Snowboard
Sci alpino
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026