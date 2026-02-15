Olimpiadi, grande Michi Moioli: è argento nello Snowboard cross a squadre

L’abbraccio tra Lorenzo Sommariva e Michela Moioli

(Foto di GUILLAUME HORCAJUELO)

Dopo il grande bronzo individuale arriva un’altra medaglia per la bergamasca, in coppia con Lorenzo Sommariva: i due sono partiti dai quarti con un grande recupero di Michela Moioli, che ha subito ricucito gli otto decimi di svantaggio di Sommariva e si è qualificata in semifinale con il primo tempo di manche. In finale poi lo spettacolo conclusivo: Moioli ha recuperato fino alla seconda posizione, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Francia.