Olimpiadi, Moioli di bronzo: «Devastata dalla caduta, ma non muoio mai»

«Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io spesso ho bisogno di toccare il fondo. Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme». Lo dice la medaglia di bronzo di snowboard cross, Michela Moioli, in conferenza stampa, con la faccia ancora segnata dalla caduta avvenuta in allenamento.