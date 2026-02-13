Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Olimpiadi, Moioli di bronzo: «Devastata dalla caduta, ma non muoio mai»

LA MEDAGLIA. La campionessa bergamasca ha ottenuto il terzo gradino del podio nella specialità snowboardcross dopo una caduta che avrebbe potuto abbattere chiunque, non lei.

Il podio della gara femminile di snowboardcross, Michela Moioli, la prima da destra, ha ottenuto uno stoico bronzo.
Il podio della gara femminile di snowboardcross, Michela Moioli, la prima da destra, ha ottenuto uno stoico bronzo.
(Foto di Ansa)

Livigno

«Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io spesso ho bisogno di toccare il fondo. Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme». Lo dice la medaglia di bronzo di snowboard cross, Michela Moioli, in conferenza stampa, con la faccia ancora segnata dalla caduta avvenuta in allenamento.

«Ho vissuto per questa Olimpiade negli ultimi sette anni - evidenzia Moioli guardando al futuro -. Amo ancora questo sport, mi piace più di prima ma voglio tirare un po’ il fiato».

Domenica è in programma il Team Event.

Il racconto della gara

Moioli terza nel rush finale della gara di snowboardcross
Moioli terza nel rush finale della gara di snowboardcross
(Foto di ALEX PLAVEVSKI)

Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboardcross femminile ai Giochi di Milano Cortina venerdì 13 febbraio. Lo ha fatto con due splendide rimonte, in semifinale e nella finalissima, in cui la bergamasca ha dimostrato tutta la sua tenacia, la sua lucidità nel non mollare anche quando la gara sembrava complicarsi.

Nonostante la caduta nelle prove della vigilia, la bergamasca si è presentata al via del programma di snowboardcross, con l’obiettivo di replicare le medaglie a Pyeongchang 2018 (oro) e Pechino 2022 (argento a squadre).

Qui il racconto della gara.

Bergamo
Livigno
Sport
Snowboard
Evento sportivo
Michela Moioli
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026