Olimpiadi, Michela Moioli cade in prova. Nessun problema per la gara

«Trauma facciale»

Moioli ha già svolto gli esami che non hanno riscontrato nessun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell’esordio olimpico. Oggi, giovedì 12 febbraio, la bergamasca ha fatto un po’ di fisioterapia e domani sarà in gara. Moioli è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione.