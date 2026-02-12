Sport / Bergamo Città
Olimpiadi, Michela Moioli cade in prova. Nessun problema per la gara
SNOWBOARD. Trauma facciale per la bergamasca, scivolata a seguito della caduta di un’altra atleta. Sarà regolarmente al cancelletto di partenza.
La campionessa olimpica Michela Moioli è caduta mercoledì 11 febbraio durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross, ma la sua partecipazione a Milano Cortina non è in dubbio.
«Trauma facciale»
Moioli ha già svolto gli esami che non hanno riscontrato nessun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell’esordio olimpico. Oggi, giovedì 12 febbraio, la bergamasca ha fatto un po’ di fisioterapia e domani sarà in gara. Moioli è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione.
La Fisi ha poi confermato la caduta della campionessa olimpica di Pyeongchang 2018. «Michela Moioli, dopo la caduta di ieri (11 febbraio, ndr) in prova ha riportato un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica. Oggi riposa e sarà rivalutata dalla Commissione medica FISI sia stasera che domattina».
