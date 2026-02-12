Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Olimpiadi, Michela Moioli cade in prova. Nessun problema per la gara

SNOWBOARD. Trauma facciale per la bergamasca, scivolata a seguito della caduta di un’altra atleta. Sarà regolarmente al cancelletto di partenza.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Michela Moioli
Michela Moioli

Bergamo

La campionessa olimpica Michela Moioli è caduta mercoledì 11 febbraio durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross, ma la sua partecipazione a Milano Cortina non è in dubbio.

«Trauma facciale»

Moioli ha già svolto gli esami che non hanno riscontrato nessun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell’esordio olimpico. Oggi, giovedì 12 febbraio, la bergamasca ha fatto un po’ di fisioterapia e domani sarà in gara. Moioli è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione.

La Fisi ha poi confermato la caduta della campionessa olimpica di Pyeongchang 2018. «Michela Moioli, dopo la caduta di ieri (11 febbraio, ndr) in prova ha riportato un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica. Oggi riposa e sarà rivalutata dalla Commissione medica FISI sia stasera che domattina».

Bergamo
Sport
Snowboard
Michela Moioli
Fisi
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026