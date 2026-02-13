Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Olimpiadi, è il giorno di Michela Moioli. Bene la prima manche di qualifica

SNOWBOARDCROSS. Mercoledì 12 febbraio in allenamento lo scontro con Schnorrbusch.Gli esami sono negativi, per cui trapela ottimismo.

Redazione Web
Redazione Web
Federico Errante
Federico Errante
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Michela Moioli, 30 anni, in una foto d’archivio
Michela Moioli, 30 anni, in una foto d’archivio
(Foto di Zenoni/Pentaphoto)

Venerdì 13 febbraio è il giorno di Michela Moioli. Nonostante la caduta nelle prove della vigilia, la bergamasca è al via del programma di snowboardcross, con l’obiettivo di replicare le medaglie a Pyeongchang 2018 (oro) e Pechino 2022 (argento a squadre). Poco dopo le 10, Moioli è scesa in pista con il pettorale 11 per la prima manche di qualifica, mettendo a segno il sesto tempo provvisorio (basta entrare tra le prime 20 per saltare la seconda manche). Alle 10,55 la seconda manche, dalle 13,30 scatta il tabellone con gli ottavi di finale. La finale alle 14,41.

La vigilia

Un trauma facciale non è certo il modo ideale per preparare una competizione olimpica attesa quattro anni. Michela Moioli si è trovata un ostacolo in più sul terreno. Imprevisto, nel momento sbagliato e sottoforma di una caduta che, mercoledì 12 febbraio, ne ha chiuso il training anticipatamente.

Lo scontro con Schnorrbusch

La causa è stata uno scontro totalmente fortuito con l’americana Brianna Schnorrbusch sulla pista di Livigno che l’azzurra stava testando in vista del «grande giorno», oggi venerdì 13 febbraio. Trasportata in ospedale, tutti i referti hanno fortunatamente dato esito negativo tanto che la Fisi, in una nota, ha sottolineato ciò che conta davvero ossia «senza nessun altro tipo di conseguenza fisica». La campionessa alzanese è rimasta a riposo e verrà valutata anche stamattina dalla Commissione medica della Fisi. La cautela, circa la sua presenza al cancelletto è d’obbligo tuttavia trapela un certo ottimismo. Se non altro anche per la tempra che ha sempre contraddistinto il percorso dell’oro di PyeongChang 2018 (e dell’argento nel Team Event 2022 con Omar Visintin a Pechino) capace di rialzare il capo al cospetto di tantissime intemperie e di svariata natura. Uno su tutti, il ginocchio in frantumi a un passo dal bronzo nella finale a Sochi 2014.

A caccia della medaglia

L’Italia affida principalmente a lei le speranze di medaglia pur confidando anche in una giornata magica e nella spensieratezza di due debuttanti: Sofia Groblechner (classe 2003) e Lisa Francesia Boirai (2008). «Decideremo all’ultimo circa la presenza di Michela - ha spiegato a Raisport il direttore tecnico della Nazionale Cesare Pisoni -, ma dovrebbe stare bene. E confidiamo logicamente in lei». La sensazione è che, pur stringendo i denti e ammaccata non poco, l’alzanese darà battaglia per cercare un nuovo metallo olimpico che - alla luce degli avvenimenti delle ultime ore - avrebbe un valore ancor più marcato. Le avversarie? Tante ed imprevedibili. Dalle «solite note», la britannica Charlotte Bankes, la ceca Eva Adamczykova e la francese Chloe Trespeuch (argento quattro anni fa davanti alla canadese Meryeta Odine e dietro all’americana Lindsey Jacobellis, campionessa anche nel Mixed con Nick Baumgartner), alle giovani rampanti come le altre transalpine Lea Casta e Julia Pereira o come l’australiana Josie Baff. Rispetto alla Coppa del Mondo in cui superano il taglio le migliori 16 della qualifica, i Giochi ne vedono 32 ai nastri. Prima run dalle 10 alle 10.45 e seconda dalle 10,55 alle 11,30: ottavi dalle 13,30, quarti dalle 14,03, semifinali dalle 14,24 e finali dalle 14,41 con small e big in successione. Diretta tv su Raisport ed Eurosport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livigno
Bergamo
Sport
Sci alpino
Snowboard
Salute
Malattia
Michela Moioli
Brianna Schnorrbusch
Omar Visintin
Sofia Groblechner
Lisa Francesia Boirai
Cesare Pisoni
Fisi
RaiSport
Eurosport
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026