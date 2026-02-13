Olimpiadi, è il giorno di Michela Moioli. Bene la prima manche di qualifica

Venerdì 13 febbraio è il giorno di Michela Moioli. Nonostante la caduta nelle prove della vigilia, la bergamasca è al via del programma di snowboardcross, con l’obiettivo di replicare le medaglie a Pyeongchang 2018 (oro) e Pechino 2022 (argento a squadre). Poco dopo le 10, Moioli è scesa in pista con il pettorale 11 per la prima manche di qualifica, mettendo a segno il sesto tempo provvisorio (basta entrare tra le prime 20 per saltare la seconda manche). Alle 10,55 la seconda manche, dalle 13,30 scatta il tabellone con gli ottavi di finale. La finale alle 14,41.

La vigilia

Un trauma facciale non è certo il modo ideale per preparare una competizione olimpica attesa quattro anni. Michela Moioli si è trovata un ostacolo in più sul terreno. Imprevisto, nel momento sbagliato e sottoforma di una caduta che, mercoledì 12 febbraio, ne ha chiuso il training anticipatamente.

Lo scontro con Schnorrbusch

La causa è stata uno scontro totalmente fortuito con l’americana Brianna Schnorrbusch sulla pista di Livigno che l’azzurra stava testando in vista del «grande giorno», oggi venerdì 13 febbraio. Trasportata in ospedale, tutti i referti hanno fortunatamente dato esito negativo tanto che la Fisi, in una nota, ha sottolineato ciò che conta davvero ossia «senza nessun altro tipo di conseguenza fisica». La campionessa alzanese è rimasta a riposo e verrà valutata anche stamattina dalla Commissione medica della Fisi. La cautela, circa la sua presenza al cancelletto è d’obbligo tuttavia trapela un certo ottimismo. Se non altro anche per la tempra che ha sempre contraddistinto il percorso dell’oro di PyeongChang 2018 (e dell’argento nel Team Event 2022 con Omar Visintin a Pechino) capace di rialzare il capo al cospetto di tantissime intemperie e di svariata natura. Uno su tutti, il ginocchio in frantumi a un passo dal bronzo nella finale a Sochi 2014.

