Olimpiadi: l’Italia di Simone Consonni batte la Danimarca e conquista il bronzo

Simone Consonni e l’Italia dell’inseguimento a squadre si confermano sul podio olimpico: dopo l’oro di tre anni fa a Tokyo, mercoledì 7 agosto gli azzurri hanno battuto la Danimarca nella «finalina» e si sono messi al collo la medaglia di bronzo. Grande prova di Simone Consonni (bergamasco di Brembate Sopra), Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon: nei primi due chilometri limitano il distacco rispetto ai danesi che partono fortissimo e guadagnano fino a poco più di un secondo. Nella seconda metà di gara l’Italia risale e stacca nettamente la Danimarca che si disunisce e termina con un ritardo di quasi due secondi: alla fine 3’44”197 per gli azzurri, 3’46”138 per la Danimarca. Oro all’Australia (3’42”067 ) che nella finale per il titolo ha battuto la Gran Bretagna, argento in 3’44”984.